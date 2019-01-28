Ударная авиация ВСУ отработала авиационное прикрытие и воздушную поддержку морской группировки Украины на Азове

В минувшее воскресенье в акватории Азовского моря в пределах района операции объединенных сил по приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева состоялась проверка готовности находящихся на боевом дежурстве сил украинской военной авиации и уровня их взаимодействия с судами Военно-морских сил ВСУ и Госпогранслужбы Украины.

Как сообщается в понедельник на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук, была "проведена проверка (тренировка) дежурного звена ударных самолетов по поддержке действий на море кораблей ВМС ВС Украины и Государственной пограничной службы Украины, действующих в составе Объединенных сил и осуществляющих патрулирование акватории Азовского моря в пределах района ООС".

В информации отмечается, что в ходе проверки готовности был отработан ряд задач, в частности, воздушная поддержка действий морской группировки и авиационное прикрытие.

В ходе их выполнения практическое наведение на морские цели врага осуществлялось с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове. Реагирование с выходом на вражескую морскую цель проведено в определенное нормативом время.

"Военные летчики, военные моряки и моряки Госпогранслужбы Украины с задачей справились и получили оценку "готовы к выполнению задач по назначению", - подчеркивается в сообщении.