События

13:41 28.01.2019

В Украине в ближайшие сутки значительно потеплеет, но будет пасмурно и сыро

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В Украине в ближайшие сутки значительно потеплеет, но будет пасмурно и сыро

В Украину в ближайшие сутки 29 января с юго-запада Европы переместится порция теплого воздуха, вследствие чего в большинстве областей, кроме востока и северо-востока, ожидается значительное повышение температуры, но погода будет пасмурной и сырой, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, центральных регионах страны, а также в Одесской областях местами небольшой снег с дождем. На остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в восточных регионах, а также в Черниговской и Сумской областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 0-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла (в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму ночью около 0°, днем 5-10° тепла).

В Киеве 29 января местами небольшой снег, днем с дождем; ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 января самая высокая температура днем была 9,9° в 2002 году, самая низкая ночью -22,5° в 1909 году.

В Украине 30 января в большинстве западных, северных и центральных областей прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла, в южных областях 6-11° тепла; на востоке страны ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве 30 января небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью, утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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