Сотрудничающие с подозреваемым в организации убийства Гандзюк члены "БПП" и "Батькивщины" должны исчезнуть с политического горизонта, считает ее отец

Отец убитой советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк надеется, что партии "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" прекратят политическое сотрудничество с представителями этих партий в Херсонском областном совете и государственной областной администрации, сотрудничающими с подозреваемым в организации убийства его дочери.

"Для меня, отца Екатерины, больше нет разницы между заказчиками и теми, кто все это время их покрывал…Для меня теперь партия "Батькивщина" – это партия убийц моей дочери. Для меня теперь "Блок Петра Порошенко" – это партия убийц моей дочери", - сказал В.Гандзюк на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов.

Он напомнил, что подозреваемый в организации убийства его дочери Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко, прозвище – "Москал"), был осужден к 15 годам заключения за организацию убийств и разбойных нападений на территории Херсонской области, однако не так давно был досрочно освобожден по "закону Савченко", а после совершения нападения на К.Гандзюк покинул территорию Украины и в настоящее время объявлен в розыск.

По словам В.Гандзюка, с этим подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского областного совета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук.

"Эти люди должны исчезнуть с политического горизонта. Они скомпрометированы навсегда", - сказал отец убитой активистки.

"Я до сих пор верю, что эта страна меняется. Верю, что заказчики, организаторы и исполнители убийства будут наказаны. Верю, что и (президент Украины – ИФ) Петр Порошенко, и (лидер парламентской фракции "Батькивщина" и одноименной партии – ИФ) Юлия Тимошенко не готовы идти на выборы в крови. Верю, что они услышат отца, который потерял единственную дочь, и как можно скорее избавятся от каких-либо связей с циничным убийством моей Кати", - заявил В.Гандзюк.