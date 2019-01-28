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13:00 28.01.2019

Киевская агломерация - проект 2019 года - Кличко

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Киевская агломерация - проект 2019 года - Кличко

Киев в 2019 году намерен вплотную заняться проектом создания Киевской агломерации, сообщил мэр столицы Виталий Кличко агентству "Интерфакс-Украина" в Давосе.

"Наш следующий этап – создание агломерации, большого Киева. Проект агломерации очень актуален, и это проект 2019 года", – сказал градоначальник в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука.

В.Кличко пояснил, что речь идет о городах-спутниках, "которые, на самом деле, составляющие нашего большого города".

В качестве примера проблем, которые должен решать проект агломерации, он назвал транспортную. По словам мэра столицы, уже сегодня к нему обращаются жители пригородов с просьбами получить карточку киевлянина.

Как сообщалось, В.Кличко в феврале 2018 года отдал протокольное поручение создать депутатскую группу для решения вопросов, связанных с созданием Киевской агломерации. По его данным, ежедневно полмиллиона людей приезжают в Киев из городов-спутников, пользуясь инфраструктурой столицы и ее учреждениями социальной сферы. "Нам необходимо разработать статус ассоциации городов, поселков и сел, расположенных возле Киева, и продвигаться в направлении развития агломерации", — заявил тогда мэр столицы.

По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в украинском законодательстве отсутствует обозначение понятия "агломерация". "Мы должны или прописать это понятие, или ждать закон, который был зарегистрирован, но направлен на доработку, или искать международный опыт и внедрять его на территории Киевской агломерации", - объяснил замглавы КГГА.

Теги: #киев #давос #кличко #агломерация
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