Миссия ЕС посетит прилегающие к Азовскому морю районы Украины 27 января-2 февраля

Миссия Европейского Союза во главе с исполнительным директором по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майер-Хартинг и руководителем группы поддержки Украины при Еврокомиссии Петером Вагнером с 27 января по 2 февраля посетит прилегающие к Азовскому морю районы Украины.

Как сообщает пресс-служба Европейской службы внешних связей в понедельник, в состав миссии также войдут представители ряда других департаментов ЕК.

"Главная цель миссии ЕС на высоком уровне – оценка экономической, социальной и политической ситуации в регионе, который ощутимо пострадал от режима проверок, который Россия ввела на Азовском море. Особенно регион пострадал после эскалации в Керченском проливе и Азовском море 25 ноября 2018 года", - говорится в сообщении.

Как ожидается, сначала чиновники встретятся с органами власти и другими заинтересованными сторонами в Киеве. Затем состоятся дискуссии с представителями местных и региональных советов и администраций, гражданского общества, научных и деловых кругов. Такие встречи состоятся в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и окружающих районах.

"По результатам выводов, которые получит миссия, ЕС проведет оценку того, как усилить поддержку Приазовья, в частности, основываясь на действующих программах и в сотрудничестве с европейскими финансовыми институтами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что визит состоится на фоне ряда дополнительных миссий высокого уровня из стран-членов ЕС.