События

12:05 28.01.2019

Аваков на коллегии МВД: выдача на имя находящегося за границей гражданина избирательного бюллетеня – это тюрьма сразу

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Аваков на коллегии МВД: выдача на имя находящегося за границей гражданина избирательного бюллетеня – это тюрьма сразу

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает своих подчинённых жестко реагировать на возможные фальсификации в ходе назначенных на 31 марта выборов главы государства, связанные с голосованием на западной Украине вместо гражданина, работающего за границей.

В ходе коллегии МВД Украины в понедельник в Киеве А.Аваков сообщил, что одной из потенциальных опасностей фальсификации результатов выборов может быть следующая ситуация: "Голосования на местах, в небольших населенных пунктах западной Украины вместо лиц, которые сейчас работают за границей".

"Я обращаю внимание каждого из присутствующих полицейских и пограничников, что человек, который выдал бюллетень родственнику или знакомому... а у нас будет справка из Пограничной службы, что этот человек был (в указанное время – ИФ) за границей, а напротив фамилии есть поддельная подпись и выдан бюллетень – это уголовное дело, которое доказывается за три секунды, это тюрьма сразу", - заявил министр.

Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заверил министра, что возьмёт на контроль этот вопрос и предпримет все меры для недопущения подобного рода преступлений.

Теги: #отвественность #полиция #фальсификация #мвд #выборы #аваков
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