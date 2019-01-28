События

10:54 28.01.2019

Раненных в Керченском проливе украинских военнопленных моряков перевели в СИЗО "Лефортово"

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Раненных в Керченском проливе украинских военнопленных моряков перевели в СИЗО "Лефортово"

 Раненых в Керченском проливе украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку перевезли из медицинского блока московского СИЗО "Матросская тишина" в изолятор "Лефортово", сообщил в понедельник "Интерфаксу" руководитель группы адвокатов задержанных моряков Николай Полозов.

"Следователь мне сообщил, что в субботу трое раненных были выписаны из медсанчасти и переведены в СИЗО "Лефортово", - сказал адвокат.

Он отметил, что адвокаты пока не виделись с моряками, поэтому новой информации об их состоянии здоровья нет.

"Когда в последний раз адвокаты виделись с их подзащитными, выглядели они, по словам защитников, неважно. В связи с этим мы планируем обратиться к уполномоченному по защите прав человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы она оказала содействие в проходе к раненным независимых врачей, которые смогли бы оценить их состояние", - сказал Н.Полозов.

Теги: #сизо #азовское_море #адвокат #моряки
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