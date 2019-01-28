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09:59 28.01.2019

Мэр Киева надеется на начало борьбы с нарушителями парковок в апреле

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Мэр Киева надеется на начало борьбы с нарушителями парковок в апреле

Закон, расширяющий возможности борьбы с нарушителями правил парковки, может на практике заработать в апреле этого года после завершения сертификации средств фото- и видеофиксации, сообщил мэр Киева Виталий Кличко агентству "Интерфакс-Украина" в Давосе.

"Закон приняли, а для эвакуации машины и наложения штрафа нужна сертификация предметов фото- и видеофиксации. У нас начинается следующий круг хождения по мукам", – описал он причину задержки с имплементацией закона.

"Мы сейчас сертифицируем и надеемся, что уже в апреле полицейские будут оснащены, потому что эвакуировать машину можно только лишь при фото- и видеофиксации, в противном случае это не работает", – отметил В.Кличко.

Мэр подчеркнул, что параллельно город начинает внедрение программы парковок, к строительству и оборудованию которых намечено активно привлекать частный бизнес, что даст большой толчок для инвестиций.

Теги: #киев #мэр #парковка #нарушители
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