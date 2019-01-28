События

09:40 28.01.2019

Задержан подозреваемый в краже картины Куинджи, его проверят на вменяемость

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Задержан подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи, украденное полотно найдено.

"Сотрудниками МВД и ФСБ РФ по "горячим следам" задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи' , - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, в полицию поступило сообщение о хищении из музея картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

В рамках расследования уголовного дела в результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления. "Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области", - сказала И. Волк.

По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими". По предварительным данным преступление совершено из корыстных побуждений.

"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде, - уточнила представитель МВД .

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается, заключила И. Волк.

Задержанному по подозрению в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Подозреваемого проверят на вменяемость и употребление наркотиков", - сказал собеседник агентства.

Похищенная и найденная утром в понедельник картина Архипа Куинджи не повреждена, сообщается в эфире одного из российских телеканалов.

"Источники сообщают, что картина не повреждена", - говорилось в сюжете.

По данным телеканала, полотно "Ай-Петри. Крым" в настоящий момент все ещё находится в полиции.

В воскресенье в полицию обратились работники охраны Третьяковской галереи с сообщением о хищении картины А.Куинджи "Ай-Петри. Крым" со стены одного из залов.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.

Теги: #рф #картина #кража
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