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09:22 28.01.2019

При обрушении дамбы в Бразилии погибли 58 человек

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Управление гражданской обороны в Бразилии объявило об увеличении числа жертв обрушения дамбы в районе муниципалитета Брумадинью на юго-востоке страны до 58 человек, сообщает агентство Associated Press.

По данным на понедельник, более 300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Ранее официально было известно о девятерых погибших.

При этом местные власти и Фабиу Шварцман - генеральный директор компании Vale, которой принадлежит плотина, - накануне сообщали, что надежда на то, что из пропавших без вести удастся спасти кого-то живым, очень мала.

В воскресенье в районе крушения возобновилась спасательная операция, прерывавшаяся ввиду рисков аварии на второй дамбе.

В результате катастрофы более 24 тыс. человек были эвакуированы из опасной зоны.

Теги: #обрушение #жертвы #бразилия
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