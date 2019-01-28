Харьковский пограничник задержан по подозрению в получении $1250 за содействие в легализации иностранных граждан

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Полтаве задержали военнослужащего Харьковского погранотряда и бывшего военнослужащего Госпогранслужбы Украины, за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

"По предварительной информации, вышеуказанные лица требовали и получили 1250 долларов от гражданина Украины за помощь в легализации статуса иностранных граждан на территории Украины. После получения последней части неправомерной выгоды в размере 500 долларов , должностное лицо и его сообщник задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Следователи теруправления ГБР в Полтаве проводят расследование уголовного производства по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины , задержанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Задержание проводилось при оперативном сопровождении ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, управления внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы Украины и Харьковского управления ДВБ Нацполиции. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.