События

07:09 28.01.2019

За минувшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

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Боевики незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, военнослужащие Вооруженных сил Украины не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"27 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Facebook в понедельник утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Новотошковское.

По данным украинской разведки, 27 января, два боевика уничтожены и трое ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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