За минувшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Боевики незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, военнослужащие Вооруженных сил Украины не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"27 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Facebook в понедельник утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Новотошковское.

По данным украинской разведки, 27 января, два боевика уничтожены и трое ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе.