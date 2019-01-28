События

06:32 28.01.2019

На Закарпатье задержан турок за попытку незаконного пересечения границы

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Пограничники Мукачевского отряда задержали гражданина Турции, который пытался избежать паспортного контроля, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"В пункте пропуска "Лужники" наряд обнаружил 44-летнего иностранца, который попытался незаконно пересечь границу. Мужчина прошел мимо кабины паспортного контроля, не предоставив документы для проверки. Правонарушителя пограничники сразу задержали", - говорится в сообщении.

Как отмечается, турок уже не первые пытался нарушить госграницу. В октябре 2018 года пограничники задерживали его при попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу вне пунктов пропуска.

"За совершенное гражданином Турции правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.204 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы", составлен протокол", - сообщили пограничники.

Дальнейшую судьбу иностранца и оценку его действиям определит суд.

Теги: #закарпатье #украина #задержание #иностранец
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