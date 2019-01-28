В Борисполе иностранец пытался воспользоваться поддельным документом, чтобы попасть в Италию, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Поддельный документ пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили у пассажира, который планировал попасть на рейс "Киев – Милан". Как выяснилось украинскими правоохранителями, для прохождения пограничного контроля он предъявил полностью поддельную ID- карточку гражданина Франции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданина вернули обратным рейсом в Турцию и запретили въезд в Украину сроком на три года.

Также в Госпограслужбе отметили, что в прошлом году на контрольно-пропускных пунктах пограничники обнаружили и отказали во въезде на территорию Украины почти 4650 потенциальным нелегальным мигрантам. Среди них граждане РФ (563), Турции (490), Молдовы (468), Индии (430), Грузии (361), Ирака (349) и Узбекистана (195), а также Нигерии (152), Ливии (150), Ирана (133) и Марокко (104).