События

03:34 28.01.2019

В Днепре на мужчину обрушилась бетонная стена

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 В Днепре мужчину придавило железобетонной плитой, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"26 января в 18:18 в Службу спасения "101" обратился мужчина и сообщил, что в квартире по проспекту Петра Калнышевского Индустриального района города Днепр на его знакомого упала часть железобетонной плиты, заблокировав при этом входные двери в квартиру", - сказано в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь квартиры и освободили мужчину из-под обломков стены.

Спасенного мужчину 1987 года рождения отнесли в карету скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в отделение травматологи Днепровской городской клинической больницы №6.

Теги: #днепро #гсчс #чп #украина
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