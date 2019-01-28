В Днепре на мужчину обрушилась бетонная стена

В Днепре мужчину придавило железобетонной плитой, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"26 января в 18:18 в Службу спасения "101" обратился мужчина и сообщил, что в квартире по проспекту Петра Калнышевского Индустриального района города Днепр на его знакомого упала часть железобетонной плиты, заблокировав при этом входные двери в квартиру", - сказано в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь квартиры и освободили мужчину из-под обломков стены.

Спасенного мужчину 1987 года рождения отнесли в карету скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в отделение травматологи Днепровской городской клинической больницы №6.