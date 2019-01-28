Улицы Киева от снега чистят 395 единиц снегоуборочной техники и 56 бригад коммунальщиков

Дороги и улицы в Киеве от снега чистит 395 единиц снегоуборочной техники и 56 бригад коммунальщиков по ручной уборке, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП "Киевавтодор".

"395 единиц спецтехники и 56 бригад по ручной уборки предприятий КК "Киевавтодор" не прекращают работы по уборке столицы от снега", - говорится в сообщении мэрии, обнародованном в воскресенье.

В КГГА отметили, что утром 27 января дорожники завершили работы по очистке от снега проезжих частей магистральных улиц городского и районного значения, сейчас выполняются работы на улицах местного значения.

"Малогабаритная спецтехника и бригады по ручной уборке продолжают работы по зимнему содержанию тротуаров, остановок и пешеходных зон, находящихся на балансе предприятий корпорации", - подчеркнули в ведомстве.

В "Киевавтодоре" призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а также не парковать автомобили вдоль улиц и дорог и в непредусмотренных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.