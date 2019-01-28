КПВВ на админгранице с Крымом снова работают в штатном режиме после сбоя

Все контрольные пункты въезда и выезда на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым возобновили работу в штатном режиме, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

Ранее в Госпогранслужбе сообщали, что по состоянию на 27 января возобновлена работа базы данных в контрольном пункте "Каланчак", также работал КПВВ "Чонгар".

На КПВВ "Чаплинка" восстановительные работы продолжались, там в обоих направлениях пропускали только пешеходов.

Как сообщалось, из-за технического сбоя базы данных, был ограничен пропуск транспортных средств в контрольных пунктах "Чаплинка" и "Каланчак". В то же время пропуск пешеходов осуществлялся установленным порядком, без ограничений.