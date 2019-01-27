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23:37 27.01.2019

В Киеве в ночь на 28 января изменит движение ночной троллейбус

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В Киеве в ночь на 28 января изменит движение ночной троллейбус

 Киеве в ночь на понедельник 28 января в связи с ремонтными работами изменит движение ночной троллейбус № 92н, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"28 января с 1:10 до 5:10 внесены изменения в движение троллейбусов ночного маршрута №92н в связи с ремонтными работами на контактной сети троллейбуса на проспекте Победы", - говорится в сообщении.

Движение организовано по маршруту ул. Свободы - ул. Натали Ужвий - ул. Мостицкая - ул. Кирилловская - ул. Овруцкая - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - ул. И. Огиенко - просп. Воздухофлотский - Международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

Теги: #киев #украина #движение #транспорт
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