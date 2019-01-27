Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи "Ай-Петри. Крым", полиция начала поиск похитителей

МВД Российской Федерации подтверждает похищение картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, ведутся поиски преступника, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель министерства Ирина Волк.

"В полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией, они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"", - сказала И.Волк

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию лиц, похитивших картину, добавила она.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что полиция выясняет обстоятельства исчезновения картины А.Куинджи из зала Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, где проходит выставка художника.

Другой источник рассказал "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев.

Вечером 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно. Картина изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.