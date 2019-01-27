События

19:21 27.01.2019

Трехэтажный дом обрушился в Гааге из-за взрыва, его причина неизвестна

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Взрыв произошел по неизвестной причине в жилом доме в Гааге, сообщает голландский новостной телеканал RTL Nieuws.

Спасатели вывели из-под завалов двух человек, не исключено, что под обрушившимися конструкциями могут оставаться люди, информирует телеканал.

На сайте телеканала размещен снимок ЧП, на снимке видно, что взрыв произошел в трехэтажном кирпичном доме, внешние стены секции дома разрушены.

На месте работают сотрудники полиции и спасательных служб, другие подробности не сообщаются.

Теги: #нидерланды #взрыв #дом
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