Трехэтажный дом обрушился в Гааге из-за взрыва, его причина неизвестна

Взрыв произошел по неизвестной причине в жилом доме в Гааге, сообщает голландский новостной телеканал RTL Nieuws.

Спасатели вывели из-под завалов двух человек, не исключено, что под обрушившимися конструкциями могут оставаться люди, информирует телеканал.

На сайте телеканала размещен снимок ЧП, на снимке видно, что взрыв произошел в трехэтажном кирпичном доме, внешние стены секции дома разрушены.

На месте работают сотрудники полиции и спасательных служб, другие подробности не сообщаются.