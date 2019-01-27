В Полтаве на взятке задержали пограничника и его сообщника

В Полтаве задержали пограничника и его сообщника, бывшего военнослужащего Госпогранслужбы, по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере более $1 тыс.США, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"По предварительной информации, вышеуказанные лица требовали и получили 1250 долларов США от гражданина Украины за помощь в легализации статуса иностранных граждан на территории Украины", - говорится в сообщении.

После получения последней части неправомерной выгоды в размере $500 США, должностное лицо и его сообщник задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанным лицам готовится сообщение о подозрении, проводятся следственные действия.

Следователи теруправления ГБР в Полтаве проводят расследование уголовного производства по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды), задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.