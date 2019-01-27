Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, потерь нет

В течение ночи и дня воскресенья, с 00.00 до 18.00, боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции украинских войск, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новотошковское из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в пресс-центре штаба операции.