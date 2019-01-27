События

17:42 27.01.2019

Полторак обсудил с руководством ООС состояние дел и проблемные вопросы, возникающие у бойцов ВСУ при выполнении боевых задач

1 мин читать
Полторак обсудил с руководством ООС состояние дел и проблемные вопросы, возникающие у бойцов ВСУ при выполнении боевых задач

Министр обороны Украины Степан Полторак в воскресенье посетил район проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, где обсудил с руководством операции проблемные вопросы, возникающие у подразделений Вооруженных сил при выполнении боевых задач.

"Сегодня проверил ход выполнения задач Вооруженными Силами Украины в районе проведения ООС и заслушал командующего и руководство ООС по состоянию дел и проблемных вопросов, которые возникают у подразделений ВС Украины во время выполнения ими боевых задач и определил пути их решения", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Он также сообщил, что во время поездки прибыл на командно-наблюдательный пункт одного из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады и во время общения довел до сведения бойцов, какие меры принимаются со стороны руководства страны и ведомства для улучшения социально-бытовых условий военных, а также об увеличении размера денежного обеспечения военнослужащих ВС Украина в 2019 году.

"Лучшая бригада и, где командир ценит и заботится о каждом солдате, а солдат уважает и верит в своего командира. Я верю в каждого бойца, который стоит в строю, а также в то, что каждый из вас, здоровым и невредимым будет возвращаться с боевых задач в семьи и близких, где вас всегда ждут", - написал С.Полторак.

Теги: #всу #оос #полторак
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За минувшие сутки боевики десять раз открывали огонь по позициям ВСУ

Дважды боевики обстреляли в субботу украинских военных на Донбассе

Порошенко встретит "черных запорожцев" из зоны ООС в Белой церкви

На чердаке нежилого дома в Донецкой области полиция обнаружила арсенал боеприпасов

Боевики НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и четверо получили ранения - штаб ООС

Боевики в пятницу трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

Один украинский военный погиб, четверо ранены вследствие обстрела боевиками автомобиля

За минувшие сутки боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ

Боевики в четверг обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из 120-мм минометов

Боевики обстреляли детсад и жилой дом в Чермалыке на линии разграничения

ПОСЛЕДНЕЕ

Турецкая армия провела операцию против курдских формирований в Сирии в воскресенье

Крупную коллекцию старинных монет пытался вывезти из Украину в Польшу пассажир поезда

Тревога в связи возможным прорывом еще одной дамбы на шахте объявлена в бразильском штате Минас-Жерайс

Полиция задержала "смотрящего" по Харьковской области и держателя "общака"

Число жертв взрывов в церкви Филиппин выросло

В Запорожье патрульные оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение почты

Эстония проведет научно-популярную экспедицию, посвященную открытию Антарктиды

Потепление несет в Украину надвигающийся с запада антициклон

Посетители гостиницы в Каменец-Подольске эвакуированы из-за возгорания в подсобных помещениях

Взрывы в церкви на филиппинском острове Холо, есть жертвы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА