Полторак обсудил с руководством ООС состояние дел и проблемные вопросы, возникающие у бойцов ВСУ при выполнении боевых задач

Министр обороны Украины Степан Полторак в воскресенье посетил район проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, где обсудил с руководством операции проблемные вопросы, возникающие у подразделений Вооруженных сил при выполнении боевых задач.

"Сегодня проверил ход выполнения задач Вооруженными Силами Украины в районе проведения ООС и заслушал командующего и руководство ООС по состоянию дел и проблемных вопросов, которые возникают у подразделений ВС Украины во время выполнения ими боевых задач и определил пути их решения", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Он также сообщил, что во время поездки прибыл на командно-наблюдательный пункт одного из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады и во время общения довел до сведения бойцов, какие меры принимаются со стороны руководства страны и ведомства для улучшения социально-бытовых условий военных, а также об увеличении размера денежного обеспечения военнослужащих ВС Украина в 2019 году.

"Лучшая бригада и, где командир ценит и заботится о каждом солдате, а солдат уважает и верит в своего командира. Я верю в каждого бойца, который стоит в строю, а также в то, что каждый из вас, здоровым и невредимым будет возвращаться с боевых задач в семьи и близких, где вас всегда ждут", - написал С.Полторак.