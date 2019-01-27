События

17:02 27.01.2019

Турецкая армия провела операцию против курдских формирований в Сирии в воскресенье

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Турецкая армия провела операцию против курдских формирований в Сирии в воскресенье

Турецкая армия в воскресенье нанесла удары по курдским формированиям на севере Сирии, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на источники, которые предоставили информацию на условиях анонимности по соображения безопасности.

Они утверждают, что "значительно число террористов было нейтрализовано" в районах Аазаз и Маре.

Более 20 самоходных артиллерийских установок приняли участие в обстреле позиций курдов, отмечается в сообщении агентства.

Теги: #сирия #турция #курды
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Интерфакс-Украина
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