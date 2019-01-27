События

15:55 27.01.2019

Крупную коллекцию старинных монет пытался вывезти из Украину в Польшу пассажир поезда

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Крупную коллекцию старинных монет пытался вывезти из Украину в Польшу пассажир поезда

На границе Украины и Польши украинские правоохранители обнаружили у пассажира поезда "Интерсити" сообщением "Киев-Перемышль" 375 монет XVII-XX, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Во время совместного с сотрудниками СБУ осмотра поезда, у 56-летнего гражданина Украины обнаружили коллекцию монет, в том числе античных, датированных началом XVII ст., королей Сигизмунда І, Екатерины ІІ, Александра ІІ, а также советских.

Коллекция передана для экспертизы специалистам.

Теги: #госпогранслужба #польша #монеты #украина
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Интерфакс-Украина
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