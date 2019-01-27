События

15:06 27.01.2019

Тревога в связи возможным прорывом еще одной дамбы на шахте объявлена в бразильском штате Минас-Жерайс

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Тревога в связи возможным прорывом еще одной дамбы на шахте объявлена в бразильском штате Минас-Жерайс

Власти муниципалитета Брумадиньо в бразильском штате Минас-Жерайс и руководство горнодобывающей компании Vale объявили срочную эвакуацию жителей муниципалитета, проживающих в районе дамбы в связи с серьезной опасностью ее прорыва на принадлежащей компании шахте.

"Внимание! объявляется общая эвакуация", - звучит объявление, передаваемая через громкоговорители. Жителям предлагается выбирать в качестве укрытий высокие места, куда не попадет вода в случае прорыва дамбы.

В пятницу в том же штате прорыв дамбы на шахте той же компании привел к гибели более 30 человек, около 300 числятся пропавшими без вести.

Накануне местные власти и генеральный директор компании Фабио Шварцаман сообщили, что надежда на то, что из пропавших без вести удастся спасти кого-то живым, очень мала.

Теги: #бразилия #шахта #дамба
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