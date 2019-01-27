События

14:24 27.01.2019

Полиция задержала "смотрящего" по Харьковской области и держателя "общака"

2 мин читать
Полиция задержала "смотрящего" по Харьковской области и держателя "общака"

В ходе проведения профилактических мероприятий по отработке территории Харьковской области сотрудники управления стратегических расследований ГУ Нацполиции задержали "смотрящего" по области местного криминального авторитета и держателя воровского "общака".

"У дома по ул.Котлова полицейские задержали и провели личный обыск неоднократно осужденных за совершение тяжких преступлений лиц, которые имеют влияние на криминальную обстановку на территории региона - 44-летнего "смотрящего" по Харьковской области по прозвищу "Валерсон" и 44-летнего держателя "общака", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

При проведении личного обыска у одного из мужчин полицейские обнаружили и изъяли пистолет ПМ. Кроме того, у обоих задержанных были обнаружены изъяты свертки с веществом белого цвета, похожим на метадон.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование в Харьковский научно-исследовательский экспертный центр МВД Украины.

Следователем открыты уголовные производства ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

За последнее время это уже второе задержание "Валерсона". 28 декабря 2018 года начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех сообщил о том, что правоохранители пресекли собрание криминальных авторитетов и задержали 20 человек, среди которых был и "Валерсон". Однако тогда ему не было предъявлено подозрение, его отпустили.

Теги: #полиция #харьковская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Запорожье патрульные оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение почты

В Харьковской области спасатели отбуксировали со скользких участков дороги рейсовый автобус, троллейбус и грузовики

На Харьковщине работника элеватора засыпало зерном

Группа азербайджанцев, ограбивших ювелирный магазин в Кривом Роге, причастна к нападениям на фермеров

Прокуратура и полиция выясняют обстоятельства гибели 21-летней студентки в Житомирской области - Лысенко

Шестеро граждан Азербайджана ограбили ювелирный магазин в Кривом Роге –

Девять подозреваемых в нападении на журналистов "Стоп коррупции" в Киеве уже дают показания

Оперуполномоченный спецполиции подозревается в систематическом вымогательстве взяток в Харькове

Один человек погиб, 43 травмированы вследствие более чем 850 произошедших в среду ночью и днем в Украине ДТП

В Украине из-за непогоды в среду существенно возросло количество ДТП

ПОСЛЕДНЕЕ

Тревога в связи возможным прорывом еще одной дамбы на шахте объявлена в бразильском штате Минас-Жерайс

Число жертв взрывов в церкви Филиппин выросло

Эстония проведет научно-популярную экспедицию, посвященную открытию Антарктиды

Потепление несет в Украину надвигающийся с запада антициклон

Посетители гостиницы в Каменец-Подольске эвакуированы из-за возгорания в подсобных помещениях

Взрывы в церкви на филиппинском острове Холо, есть жертвы

Несколько японских компаний получили письма с подозрительным порошком, предположительно, цианидом

Гололед, туман и налипание мокрого снега ожидается в первой половине дня воскресенья

Военный атташе посольства Венесуэлы в США объявил о переходе на сторону оппозиции

В Хмельницкой области зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА