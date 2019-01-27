События

13:22 27.01.2019

В Запорожье патрульные оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение почты

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В Запорожье патрульные оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение почты

Правоохранители, в результате полицейской операции "Сирена", задержали подозреваемого в совершении накануне разбойного нападения на почтовое отделение Днепровского района Запорожья, сообщает в воскресенье Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"26 января около 16:40 в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что совершено нападение на отделение почты на улице Товарищеской в городе Запорожье… Полицейские установили, что злоумышленник зашел в помещение отделения почты и попросил разменять крупную купюру. После чего завладел деньгами из рук кассира и выбежал. Женщина 1987 года рождения побежала за правонарушителем и пыталась его догнать. Последний достал предмет, похожий на пистолет, и угрожая им убежал. Гражданка увидела, как со двора дома выехал автомобиль", - рассказали подробности совершенного преступления в полиции.

В городе была введена полицейская операция "Сирена". На розыск и задержание злоумышленника были ориентированы все патрули запорожской полиции. Патрульные на выезде с плотины ДнепроГЭС остановили автомобиль, похожий по описанию и в салоне транспортного средства обнаружили гражданина, похожего по приметам на нападавшего.

"Принятыми мерами установлено, что к совершению преступления причастен местный житель 1969 года рождения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в информации.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #нападение #разбой #полиция #почта #запорожье
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