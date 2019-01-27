События

11:48 27.01.2019

Потепление несет в Украину надвигающийся с запада антициклон

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Потепление несет в Украину надвигающийся с запада антициклон

В ближайшие сутки, 28 января, погоду на большей части территории Украины будет определять антициклон, который принесет потепление, местами снег, сообщает Укргидрометцентр.

"В ближайшие сутки в Украину переместится антициклон с запада, почти по всей территории страны осадки прекратятся, лишь ночью в восточных областях снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении ведомства, обнародованном в воскресенье утром.

Температура ночью в северных, центральных областях и в Харьковской области 11-16°С, на остальной территории 5-10° мороза (на побережье морей и на крайнем западе 1-6° мороза); днем 2-7° мороза, на севере Левобережья до 11° мороза, в южных, западных, Житомирской и Винницкой областях от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 6° тепла.

В Киеве - без осадков; температура ночью 11-13°, днем 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 января самая высокая температура воздуха днем была 7,5 в 1983, 1990г., самая низкая ночью - 23,0 в 1892г.

Во вторник, 29 января, в Украине местами ожидаются небольшие осадки, на дорогах гололедица.

В западных, северных и центральных областях местами небольшой снег с дождём, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный та юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° мороза, днём от 1° мороза до 4° тепла; в южных областях ночью около 0°, днём 5-10° тепла; в восточных областях и на севере Левобережья ночью 8-13° мороза, днём 0-5° мороза.

В Киеве во вторник местами ожидается небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

Теги: #погода
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Интерфакс-Украина
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