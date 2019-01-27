События

11:24 27.01.2019

Посетители гостиницы в Каменец-Подольске эвакуированы из-за возгорания в подсобных помещениях

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Посетители гостиницы в Каменец-Подольске эвакуированы из-за возгорания в подсобных помещениях

В субботу вечером в расположенных на втором этаже в одной из гостиниц Каменец-Подольска (Хмельницкая обл.) подсобных помещениях произошел пожар, эвакуированы 8 человек, сообщает ГУ ДСНС Украины в Хмельницкой области.

В обнародованном в воскресенье на сайте ГСЧС сообщении отмечается, что сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" в 22.27.

"Немедленно по повышенному номеру вызова прибыли пожарные 5-й и 6-й государственных пожарно-спасательных частей города. На месте происшествия разведка установила, что горят подсобные помещения отеля на втором этаже, а площадь пожара достигла 70 кв. м. При разведке и тушении пожара пожарными были спасены восемь человек, которые на тот момент находились в отеле", – говорится в информации.

Отмечается, что благодаря оперативным и профессиональным действиям подразделений в короткое время удалось укротить пламя и не допустить переброски огня на всю площадь отеля, и на рядом расположенные помещения магазинов.

Пожар локализован в 23:12 и ликвидирован в 23:25. К тушению пожара привлекались 12 спасателей на 4 единицах пожарной и специальной техники.

"Несчастных случаев на пожаре не было. Причина возгорания устанавливается", – добавили в ГСЧС.

Теги: #каменец_подольский #гостиница #украина #пожар
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