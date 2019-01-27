Взрывы в церкви на филиппинском острове Холо, есть жертвы

Ранее объявленное число жертв двух взрывов внутри и около католической церкви на филиппинском острове Холо составило 20 человек, ранения получил 81 человек, сообщила местная полиция.

Ранее информация о 27 погибших была распространена ошибочно, говорится в сообщении.

Как сообщалось, одно взрывное устройство было приведено в действие внутри католической церкви на острове Холо во время утренней мессы, второе - в непосредственной близости от входа в собор.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.

В данном районе Филиппин активно действуют боевики исламской террористической группировки "Абу Сайяф".