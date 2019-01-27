События

10:56 27.01.2019

В Харьковской области спасатели отбуксировали со скользких участков дороги рейсовый автобус, троллейбус и грузовики

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В Харьковской области спасатели отбуксировали со скользких участков дороги рейсовый автобус, троллейбус и грузовики

За минувшие сутки подразделения ГСЧС в Харьковской области 5 раз привлекались для оказания помощи водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы или не могли проехать по скользким участкам дороги.

"Спасатели оказали помощь около 30 лицам и освободили 6 единиц автотранспортной техники, среди которых: 2 грузовых и 2 легковых автомобиля, 1 рейсовый автобус и 1 троллейбус", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, на трассе Харьков-Щербаковка вблизи с.Русская Лозовая на скользком участке дороги застрял рейсовый автобус маршрута №1656 Харьков-Русская Лозовая. В автобусе находились водитель и 24 пассажира, среди которых 5 детей. Для помощи к месту происшествия было направлено отделение службы спасения пожарно-спасательной части Киевского района Харькова. Спасатели отбуксировали автобус со скользкой части дороги, после чего тот продолжил свой маршрут.

Теги: #гсчс #погода #харьковская_область
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