События

10:32 27.01.2019

Гололед, туман и налипание мокрого снега ожидается в первой половине дня воскресенья

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Гололед, туман и налипание мокрого снега ожидается в первой половине дня воскресенья

В центральных и юго-восточных областях Украины будет наблюдаться ухудшение погодных условий, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, утром 27 января в восточных областях гололед, в Кировоградской, Днепропетровской и большинстве южных областей туман, видимость 200-500 м, местами сложные отложения гололеда и изморози, налипание мокрого снега. І уровень опасности - желтый", - говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Кроме того, в ГСЧС отмечают ухудшение погодных условий.

"Днем в Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица. І уровень опасности - желтый", - добавили в ведомстве.

Теги: #гсчс #погода #украина
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