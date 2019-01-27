События

09:38 27.01.2019

В Хмельницкой области зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции

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В Хмельницкой области зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции

В детском саду Хмельницкой области зафиксирована вспышка группового инфекционного заболевания, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы области.

"По состоянию на 25 января 2019 года к врачам педиатрам КНП НМП "Центр ПМСП" обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 "Теремок", Нетишин. Предыдущий диагноз – "пищевая токсикоинфекция", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что к возникновению возгорания могло бы привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

По факту возникновения вспышки направлены материалы в правоохранительные органы.

Обстоятельства возникновения и распространения возгорания инфекционного заболевания выясняются.

Теги: #украина #хмельницкая #отравление
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