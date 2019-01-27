США не намерены закрывать посольство в Венесуэле

Госдепартамент США заявил, что не планирует закрывать американское посольство в Венесуэле и будет продолжать защищать безопасности и интересы американцев, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Госдепартамент... подтвердил, что его приоритетом остается безопасность персонала в Венесуэле и что он не планирует закрывать посольство", - говорится в сообщении АП.

В то же время, накануне правительство Венесуэлы через внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что американский дипломатический корпус выведен из страны.

"США завершили вывод присутствовавшего персонала из дипломатической миссии в Каракасе" - говорится в сообщении.

Венесуэльские дипломаты, в свою очередь, покидают США, подчеркивается в документе.

В то же время, МИД Венесуэлы распространил коммюнике, в котором говорится, что власти США и Венесуэлы договорились оставить часть дипломатического персонала в своих посольствах на время переговоров о будущем статусе двусторонних отношений.

"Было решено, что остающиеся сотрудники обеих дипмиссий по-прежнему будут пользоваться прерогативами, распространяющимися на дипломатов. До завершения разрыва дипотношений они должны будут сконцентрироваться на работе исключительно на территории своих закрывающихся дипмиссий", - отмечается в документе.

Стороны проведут в течение 30 дней переговоры по учреждению миссий интересов в обеих столицах. В случае провала переговоров, дипломатам обеих стран будет дано 72 часа на то, чтобы вернуться на родину.