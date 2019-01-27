За минувшие сутки боевики десять раз открывали огонь по позициям ВСУ

Боевики незаконных вооруженных формирований десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, военнослужащий Вооруженных сил Украины не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"26 января российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минского договоренностями", – говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Фейсбук в воскресенье утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских военнослужащих обстреливались из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное; из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Широкино; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Невельское; из гранатометов - вблизи поселка Невоселовка Вторая.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Крымское; дважды из минометов калибра калибра 82-мм., гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Екатериновка; из гранатометов - вблизи поселка Старый Айдар; из автоматических гранатометов - вблизи населенного пункта Луганское.

По данным украинской разведки, 26 января, четыре боевика было уничтожено и двое ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе.