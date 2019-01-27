В Украине в 2019 появятся 45 мобильных групп полиции для противодействия домашнему насилию

В 2019 в Украине начнут работать 45 мобильных групп полиции для реагирования на домашнее насилие, персонал отобран, сообщили в Национальной полиции.

"В 2019 году в Украине заработают 45 мобильных групп полиции для реагирования на домашнее насилие", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу.

В информации подчеркивается, что уже отобрано около 450 полицейских, которые после специальной подготовки будут работать в составе этих групп. Часть из них уже прошла обучение в 2018 году.

Отмечается, что при поддержке международных партнеров в Киеве стартовали тренинги для остальных полицейских.