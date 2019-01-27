События

05:36 27.01.2019

"Желтые жилеты" не смогли провести "желтую ночь" в Париже

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В минувшую субботу вечером попытка участников манифестации движения "желтых жилетов" в Париже занять площадь Республики, чтобы провести на ней акцию "желтой ночи" и сформулировать требования к властям, натолкнулась на мощный полицейский заслон, который воспрепятствовал планам протестующих.

Как сообщалось, когда полиция выдавила манифестантов с площади Бастилии, те начали перемещаться на площадь Республики, где намеревались провести "желтую ночь" протеста и начать формирование "желтой тетради" - перечня требований социальной справедливости от имени движения.

Однако, как сообщается на сайте газеты "Паризьен", "желтая ночь" оказалась гораздо короче, чем рассчитывали ее инициаторы, растянувшие у статуи Республики лозунг "Макрона в отставку".

После того, как неизвестные лица в масках начали поджоги на бульваре, ведущем к площади Республики, полиция применила слезоточивые и светошумовые гранаты по всей площади, и манифестантов быстро оттеснили, очистив пространство за 15 минут.

В субботу во Франции в акциях "желтых жилетов" участвовали около 69 тыс. человек, из которых 4 тыс. - в Париже. По информации столичной префектуры полиции, в Париже было задержано более 50 человек. Во время стычек на площади Бастилии был тяжело ранен в глаз, вероятно полицейской гранатой, один из лидеров движения Жером Родригес.

Теги: #франция #акция #протесты #провал
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