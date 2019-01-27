В Киеве пресечена деятельность организаторов нелегального игорного бизнеса

Киевской местной прокуратурой № 4 следователями СО Днепровского УП совместно с работниками УЗЭ ГУ ЧП в г.Киеве задержана группа лиц, которые под видом интернет-лотереи замаскировано предоставляли доступ клиентам к азартным играм.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в субботу на сайте ведомства, в ходе спецоперации были проведены санкционированные обыски по месту жительства фигурантов, а также в помещениях игорных заведений "Золотая Подкова" и "Лотерея", во время которых были изъяты черновые записи, компьютерная техника, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация полученных средств.

По результатам соответствующих экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить организаторов нелегального бизнеса. Ими оказались трое местных жителей.

В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и объявлено подозрения по ч.2 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.