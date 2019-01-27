События

03:24 27.01.2019

69 тыс. "желтых жилетов" приняли участие в одиннадцатой субботе протеста во Франции

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Сообщения французских СМИ об акциях в субботу по всей стране движения "желтых жилетов" напоминали военные сводки, настолько ожесточенными в ряде мест были столкновения манифестантов с правоохранительными силами.

Сообщения о беспорядках поступали из Нанта, Руана, Гавра, Эврё, Кемпера, Ле-Мана и других городов. Массовые акции прошли в Марселе, Бордо и Тулузе.

В Париже тяжелое ранение в глаз получил один из лидеров движения Жером Родригес, по предварительным данным, в результате действий полицейских, когда на площади Бастилии он вел прямую съемку для Facebook схватки протестующих с полицией. Предположительно, в него попала граната для разгона толпы.

В столице полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и водометы.

Общие цифры участников протеста по стране менялись в течение дня. К вечеру этой одиннадцатой субботы манифестаций "желтых жилетов", по данным министерства внутренних дел, во Франции в акциях участвовали около 69 тыс. человек, из которых 4 тыс. - в Париже. По информации столичной префектуры полиции, в Париже было задержано более 50 человек.

Полицейские к вечеру субботы постепенно выдавливали протестующих с площади Бастилии, но те начали перемещаться на площадь Республики, где объявили о намерении провести "желтую ночь" протеста.

"Желтые жилеты" намерены в ходе "желтой ночи" начать формирование "желтой тетради" - перечня требований к власти. Лозунги участников акции в значительной степени направлены против политики президента Эмманюэля Макрона, которого они называют "президентом богатых", презревшего интересы простого народа. Основные требования связаны с протестом против обнищания трудового населения. В том числе раздается призыв к созданию "национального совета сопротивления "желтых жилетов".

Теги: #франция #протесты #столкновения
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