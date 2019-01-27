Группе подозреваемых в нападении на активистов объявлено подозрение

Голосеевским районным судом Киева объявлено подозрение семи злоумышленникам, напавшим на активистов и разбившим их машину.

Как сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры города Киева на своей странице в Фейсбук, семи злоумышленникам, которых задержали за нападение на представителей общественных организаций, объявлено о подозрении по ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Преступление произошло в Голосеевском районе столицы. Злоумышленники подрезали автомобиль активистов, которые осуществляли общественный контроль за незаконной добычей песка из реки Днепр, силой вытащили пострадавших из автомобиля, повалили на землю, и, применяя слезоточивый газ, оружие и физическую силу, похитили у них личные вещи, технику и денежные средства. После чего разбили автомобиль активистов и скрылись с места преступления.

По результатам оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители установили нарушителей и задержали их.

Отмечается, что в Голосеевский районный суд г.Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

За совершенное, правонарушителям грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.