События

01:25 27.01.2019

США завершили вывод дипломатического персонала из Венесуэлы

1 мин читать
США завершили вывод дипломатического персонала из Венесуэлы

Правительство Венесуэлы через внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что американский дипломатический корпус выведен из страны.

"США завершили вывод присутствовавшего персонала из дипломатической миссии в Каракасе" - говорится в сообщении.

Венесуэльские дипломаты, в свою очередь, покидают США, подчеркивается в документе.

"Таким же образом сотрудники венесуэльской дипмиссии в Вашингтоне с сегодняшнего дня начали возвращаться в Каракас", - говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны договорились о переговорах по вопросу об учреждении миссии интересов в обеих столицах. Эти переговоры, согласно договоренности, должны занять 30 дней.

Срок, данный властями Венесуэлы американским дипломатам на то, чтобы покинуть страну, истек в 16:00 по времени Каракаса (22:00 Киев субботы).

После того, как ранее на этой неделе Х.Гуаидо провозгласил себя президентом Венесуэлы и вслед за последующим признанием его Вашингтоном, венесуэльские власти разорвали дипотношения с США и потребовали от представителей американского дипломатического корпуса в 72 часа покинуть страну.

Как сообщалось обстановка в районе посольства США в Каракасе на данный момент - спокойная. Ранее латиноамериканские СМИ показывали кадры того, как дипломаты США и их семьи уезжают из посольства.

Теги: #венесуэла #сша #дипломаты #вывод
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минфин США пообещал добиваться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"

Евросоюз осудил действия властей Венесуэлы против протестных манифестаций

Помпео в СБ ООН призывает мировое сообщество признать Гуаидо президентом Венесуэлы

Совбез ООН одобрил предложенную США повестку заседания, посвященную ситуации в Венесуэле

Госслужащих США попросили вернуться к работе после завершения "шатдауна"

Помпео выступит на заседании Совбеза ООН по Венесуэле

Лукашенко выразил поддержку президенту Венесуэлы Мадуро

Трамп объявил о сделке по временному возобновлению работы правительства

Арестован экс-советник Трампа Стоун, его обвиняют в давлении на свидетелей и препятствованию правосудию

Белый дом готовит проект об объявлении чрезвычайного положения в США

ПОСЛЕДНЕЕ

Мининформполитики Украины и Facebook обсудили противодействие вмешательству в избирательные процессы

Улицы Киева от снега чистят почти 400 единиц снегоуборочной техники и 30 бригад коммунальщиков

В Одессе во время акции "цирк без животных" задержаны три активиста нарушившие правопорядок

Среди пострадавших от торнадо в Турции украинцев нет

Около 10 человек погибли из-за обрушения дамбы в Бразилии

Украинизация Донбасса поможет привлечь инвестиции – мэр Покровска

Дважды боевики обстреляли в субботу украинских военных на Донбассе

В КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак" на админгранице с Крымом ограничен пропуск автомобилей, КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме - Гданов

Проект изменений в закон об аренде госимущества может быть внесен в Раду через несколько месяцев – Нефьодов

Британия вслед за ФРГ, Францией и Испанией готова признать Гуаидо президентом Венесуэлы, если не будут объявлены выборы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА