США завершили вывод дипломатического персонала из Венесуэлы

Правительство Венесуэлы через внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что американский дипломатический корпус выведен из страны.

"США завершили вывод присутствовавшего персонала из дипломатической миссии в Каракасе" - говорится в сообщении.

Венесуэльские дипломаты, в свою очередь, покидают США, подчеркивается в документе.

"Таким же образом сотрудники венесуэльской дипмиссии в Вашингтоне с сегодняшнего дня начали возвращаться в Каракас", - говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны договорились о переговорах по вопросу об учреждении миссии интересов в обеих столицах. Эти переговоры, согласно договоренности, должны занять 30 дней.

Срок, данный властями Венесуэлы американским дипломатам на то, чтобы покинуть страну, истек в 16:00 по времени Каракаса (22:00 Киев субботы).

После того, как ранее на этой неделе Х.Гуаидо провозгласил себя президентом Венесуэлы и вслед за последующим признанием его Вашингтоном, венесуэльские власти разорвали дипотношения с США и потребовали от представителей американского дипломатического корпуса в 72 часа покинуть страну.

Как сообщалось обстановка в районе посольства США в Каракасе на данный момент - спокойная. Ранее латиноамериканские СМИ показывали кадры того, как дипломаты США и их семьи уезжают из посольства.