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23:27 26.01.2019

Минфин США пообещал добиваться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"

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Минфин США пообещал добиваться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"

Минфин США в субботу заявил, что правом на венесуэльские активы обладает провозгласивший себя президентом Венесуэлы лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо.

"Мы используем экономические и дипломатические средства, чтобы добиться того, чтобы коммерческие трансакции правительства Венесуэлы, в том числе это касается государственных учреждений и международных резервов, соответствовали (ситуации) после признания Хуана Гуаидо как президента (Венесуэлы)", - говорится в коммюнике финансового ведомства США.

По утверждениям минфина США, "лишь правительство Х.Гуидо может иметь дело с государственными активами".

В Вашингтоне также полагают, что коммерческие трансакции Венесуэлы пойдут на пользу правительству Х.Гуаидо.

Ранее в субботу госсекретарь США Майк Помпео поддержал идею, согласно которой ресурсы, принадлежащие Венесуэле, следовало бы передавать новому руководству, формируемому оппозицией.

"Ресурсы Венесуэлы должны принадлежать выбранным народом лидерам", - сказал он журналистам в ООН, имея в виду венесуэльскую оппозицию.

Ранее США признали оппозиционера Хуана Гуаидо лидером Венесуэлы. Американские СМИ отмечают, что такой шаг может подразумевать, в частности, передачу оппозиции собственности Венесуэлы на американской территории.

Теги: #венесуэла #сша #активы #минфин
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