События

22:29 26.01.2019

Улицы Киева от снега чистят почти 400 единиц снегоуборочной техники и 30 бригад коммунальщиков

1 мин читать
Улицы Киева от снега чистят почти 400 единиц снегоуборочной техники и 30 бригад коммунальщиков

Дороги и улицы в Киеве от снега чистит 383 единицы снегоуборочной техники и 30 бригад коммунальщиков по ручной уборке, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"383 единицы спецтехники и 30 бригад по ручной уборки предприятий КК "Киевавтодор" работают на дорогах и улицах столицы", – говорится в сообщении мэрии, обнародованном в субботу вечером, со ссылкой на коммунальную корпорацию.

В КГГА подчеркнули, что снег в столице усиливается и, по прогнозам синоптиков, будет идти в течение всей ночи.

"Для "Киевавтодора" такая синоптическая ситуация означает работу в круглосуточном усиленном режиме", – сказано в сообщении.

Отмечается, что крупногабаритная спецтехника задействована для работы на дорогах и искусственных сооружений города. Тракторы, минипогрузчики и машины "Bucher", а также бригады с ручной уборки обрабатывают и убирают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, наземные и подземные пешеходные переходы, которые находятся на содержании предприятий корпорации.

В КК "Киевавтодор" настойчиво попросили владельцев транспортных средств не оставлять свои автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Теги: #киев #снег #украина #коммунальщики
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Одессе во время акции "цирк без животных" задержаны три активиста нарушившие правопорядок

Среди пострадавших от торнадо в Турции украинцев нет

Пограничники Украины и Польши обсудили реализацию проекта европейской помощи по контролю за ПП с бюджетом в 2,5 млн евро

Разыскиваемого на родине гражданина Грузии выдворили из Украины на пароме

В Киеве в субботу будет туман, местами гололедица – КГГА

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 150 т гумпомощи – Госпогранслужба

Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в двух западных областях и на Закарпатье

В субботу в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды, местами снег, гололедица – ГСЧС

Боевики НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и четверо получили ранения - штаб ООС

27 января на время проведения мероприятий, посвященных памяти Героев Крут изменят маршруты троллейбусы №38 и автобусы №№ 24, 55, 62 - КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 10 человек погибли из-за обрушения дамбы в Бразилии

Украинизация Донбасса поможет привлечь инвестиции – мэр Покровска

Евросоюз осудил действия властей Венесуэлы против протестных манифестаций

Дважды боевики обстреляли в субботу украинских военных на Донбассе

Помпео в СБ ООН призывает мировое сообщество признать Гуаидо президентом Венесуэлы

В КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак" на админгранице с Крымом ограничен пропуск автомобилей, КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме - Гданов

Проект изменений в закон об аренде госимущества может быть внесен в Раду через несколько месяцев – Нефьодов

Совбез ООН одобрил предложенную США повестку заседания, посвященную ситуации в Венесуэле

Британия вслед за ФРГ, Францией и Испанией готова признать Гуаидо президентом Венесуэлы, если не будут объявлены выборы

Британская газета The Daily Telegraph принесла извинения Мелании Трамп за искажение фактов о ней

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА