Улицы Киева от снега чистят почти 400 единиц снегоуборочной техники и 30 бригад коммунальщиков

Дороги и улицы в Киеве от снега чистит 383 единицы снегоуборочной техники и 30 бригад коммунальщиков по ручной уборке, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"383 единицы спецтехники и 30 бригад по ручной уборки предприятий КК "Киевавтодор" работают на дорогах и улицах столицы", – говорится в сообщении мэрии, обнародованном в субботу вечером, со ссылкой на коммунальную корпорацию.

В КГГА подчеркнули, что снег в столице усиливается и, по прогнозам синоптиков, будет идти в течение всей ночи.

"Для "Киевавтодора" такая синоптическая ситуация означает работу в круглосуточном усиленном режиме", – сказано в сообщении.

Отмечается, что крупногабаритная спецтехника задействована для работы на дорогах и искусственных сооружений города. Тракторы, минипогрузчики и машины "Bucher", а также бригады с ручной уборки обрабатывают и убирают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, наземные и подземные пешеходные переходы, которые находятся на содержании предприятий корпорации.

В КК "Киевавтодор" настойчиво попросили владельцев транспортных средств не оставлять свои автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.