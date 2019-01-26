В Одессе во время акции "цирк без животных" задержаны три активиста нарушившие правопорядок

Во время проведения акции "цирк без животных" в Одессе возник конфликт между активистами и правоохранителями, которые обеспечивали охрану публичной безопасности во время мероприятия, задержаны три человека, сообщили в полиции Одесской области.

"Законное требование правоохранителей не нарушать порядок митингующие, которые заблокировали вход в помещение заведения (цирка – ИФ), проигнорировали, спровоцировав потасовку с полицейскими. В настоящее время в территориальное отделение для дачи объяснений доставлены трое участников акции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении на странице полиции Одесской области в Фейсбук в субботу вечером.

Как сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, "протест вышел за пределы мирного, когда участники начали физически блокировать помещение цирка, ограничивая права и свободы других граждан". Правоохранители пригласили отойти организатора акции от эпицентра событий для объяснения возможных правовых последствий действий активистов. Некоторые активисты устремились за организатором акции не поняв намерений правоохранителей, вследствие чего произошел конфликт между полицейскими и протестующими.

"Некоторые из числа лиц, принимавших участие в акции бросились на выручку своему лидеру и коллеге, поняв вероятно по-своему намерения правоохранителей, или по другим мотивам, при этом совершив административные правонарушения в которых усматривалось хулиганство и злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Все трое правонарушителей задержаны и будут привлечены к административной ответственности по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП. Кроме того, в отношении двух из них будут составлены протоколы еще и по ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) КоАП.

Также Р.Форостяк отметил, что "нарекания о "закрытом" для посетителей отделе полиции не имеют признаков превышения полномочий со стороны полицейских, у правоохранителей есть возможность в любой момент ограничить допуск граждан в райотдел в зависимости от обстоятельств, например вероятности штурма и так далее, это предусмотрено соответствующими инструкциями в таких случаях", – добавил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области.