Среди пострадавших от торнадо в Турции украинцев нет

Граждан Украины среди пострадавших в результате торнадо в Турции, по предварительной информации, нет, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Смерч в Турции: по информации экстренных служб, граждан Украины нет среди пострадавших в Анталии", – написал В.Кирилич в своем аккаунте в Твиттер в субботу.

Также он отметил, что местный аэропорт работает с перебоями.

"В случае необходимости, консул рядом +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93", – добавил дипломат.

Ранее в субботу, 26 января, на Анталию обрушилась серия торнадо, повреждены аэропорт и центр города. Пострадали не менее 12 человек.