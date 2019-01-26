Украинизация Донбасса поможет привлечь инвестиции – мэр Покровска

Культурная дипломатия и популяризация Украины, ее культуры и искусства важны для углубления международного сотрудничества в различных сферах, в частности, экономической, считает мэр г.Покровск (ранее – Красноармейск) Руслан Требушкин.

"Культурная дипломатия поможет наладить и экономические связи, привлечь новые инвестиции, гранты, и, со временем, позволит превратить Покровск и весь украинский Донбасс в культурно целостный и экономически успешный регион", - сказал он в ходе обсуждения декоммунизации и украинизации Донецкой области с представителями громады.

Как отметил директор Института Национальной памяти Владимир Вятрович, украинизация и декоммунизация коснулись Покровска напрямую – с 1964 по 2016 годы этот город назывался Красноармейск.

"С началом российской агрессии эта работа приобрела особое значение: выяснилось, что общее культурное пространство с агрессором - благоприятная среда для мобилизации людей на борьбу против Украины. А между тем, история и культура украинского Донбасса намного глубже и богаче, чем утверждает советский миф. Руководство Покровска понимает важность стоящей перед нами задачи и прилагает немало усилий, чтобы вернуть жителям этого города их национальную идентичность", - сказал В.Вятрович.

При этом городской голова подчеркнул, что после того, как Красноармейск стал Покровском, «люди внезапно вспомнили, что у нашего города украинская душа».

"Вспомнили, например, о том, что именно тут жил и работал в начале 20-го столетия знаменитый украинский композитор Николай Леонтович. Автор всемирно известного "Щедрика" преподавал в местной музыкальной школе, создал рабочий хор, пользовался любовью и уважением у земляков. Теперь мы чтим его память: например, в августе прошлого года установили памятник творцу, а в декабре - провели всеукраинский конкурс хоровых капелл "Щедрик Фест", - рассказал Р.Требушкин.

Кроме того, он отметил, что победители «Щедрик Феста» получили возможность совершить мировой гастрольный тур странами Европы и Америки, завершив его выступлением в легендарном Нью-Йоркском "Карнеги-Холле". Он также напомнил, что именно такой путь в 1919-1920 годах проделала известная Украинская Республиканская Капелла под управлением А. Кошица - в репертуар которой входил и "Щедрик".

По мнению Р.Требушкина, новое концертное турне украинских хористов поможет возродить традиции культурной дипломатии, основанные в нашей стране сто лет назад.