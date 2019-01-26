События

18:14 26.01.2019

Дважды боевики обстреляли в субботу украинских военных на Донбассе

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Дважды боевики обстреляли в субботу украинских военных на Донбассе

На Донбассе в течение текущих суток, с 00.00 до 18.00, противник два раза обстрелял позиции украинских военных, обошлось без потерь, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбук.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе населенного пункта Водяное.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет, отмечается в сообщении.

Теги: #оос #донбасс
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Интерфакс-Украина
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