Дважды боевики обстреляли в субботу украинских военных на Донбассе

На Донбассе в течение текущих суток, с 00.00 до 18.00, противник два раза обстрелял позиции украинских военных, обошлось без потерь, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбук.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе населенного пункта Водяное.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет, отмечается в сообщении.