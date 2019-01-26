Помпео в СБ ООН призывает мировое сообщество признать Гуаидо президентом Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео призвал мировое сообщество признать Хуаино Гуаидо президентом Венесуэлы и выразил надежду на быстрое проведение выборов.

"Соединенные Штаты поддержали народ Венесуэлы, и к настоящему моменту многие страны поступили так же, поддержав легитимное правительство временного президента Хуана Гуаидо", - заявил он на заседании СБ ООН.

"Соединенные Штаты вами гордятся... Сейчас настало время для всех остальных стран принять сторону. Нельзя откладывать", - добавил М.Помпео.

Кроме того, М.Помпео выразил надежду на то, что в Венесуэле объявят о проведении новых выборов.

"Мы надеемся, что свободные и честные выборы будут проведены как можно скорее", - сказал госсекретарь США.

23 января Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

В субботу госсекретарь США Майк Помпео в ходе заседания Совбеза ООН призвал все страны поддержать стремящихся к демократии в Венесуэле противников правительства Николаса Мадуро. "Пришло время поддержать венесуэльский народ и признать новое законное демократическое правительство, возглавляемое президентом Хуаном Гуаидо, и положить конец этому кошмару", - заявил он.

А незадолго до заседания СБ ООН Великобритания, ФРГ, Франции и Испания заявили о готовности признать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, если в течение восьми дней в стране не будут объявлено о проведении выборов.