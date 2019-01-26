В КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак" на админгранице с Крымом ограничен пропуск автомобилей, КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме - Гданов

В контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) "Чаплинка" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Россией Крымом ограничен пропуск автомобилей из-за технического сбоя базы данных, КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме, сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов.

"По сообщению представителей таможни Государственной фискальной службы Украины в настоящее время, из-за технического сбоя базы данных, ограничен пропуск транспортных средств в контрольных пунктах "Чаплинка" и "Каланчак". В то же время пропуск пешеходов осуществляется установленным порядком, без ограничений", - написал И.Гданов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он отметил, что по информации таможенников ограничения в пропуске могут продолжаться до понедельника, 28 января.

"В случае изменений в обстановке будем информировать. Заметим, что контрольный пункт "Чонгар" работает в штатном режиме как для пешеходов, так и для транспортных средств", - сообщил И.Гданов.